Фарид Гаибов участвует в международном саммите по фиджитал-спорту

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принимает участие в международном саммите Phygital Sports Summit Astana 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Казахстана, мероприятие проходит в Астане в рамках международного турнира "Игры будущего-2026".

Саммит открыл министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов. В мероприятии также участвуют министры спорта Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана и Беларуси, представители международных спортивных организаций, технологических компаний и эксперты из разных стран.

В программу вошли панельные сессии, посвященные развитию фиджитал-спорта, международному сотрудничеству, цифровым технологиям, инновациям и перспективам спортивной индустрии.

Участники обмениваются опытом и обсуждают совместные решения для дальнейшего развития международного фиджитал-движения.

"Игры будущего-2026" проходят в Астане с 29 июля по 9 августа. Соревнования объединяют традиционный спорт и киберспорт в едином формате.