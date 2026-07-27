Азербайджанские спортсмены завоевали девять золотых медалей на международном турнире по вин-чун

В китайском городе Фошань состоялся международный турнир по вин-чун, сообщает İdman.Biz.

Среди взрослых в программе чи-сао (свободные поединки) золотые медали завоевали Айдын Саядлы (до 60 кг), Эльвин Гасанов (до 65 кг) и Фарид Мурсалов (до 75 кг). В программе таолу Азер Сахиби стал обладателем золотой медали, а Эмиль Алиев - серебряной.

Среди юниоров в программе чи-сао победителями стали Марьям Махал (до 60 кг), Хадиджа Хабиб (до 65 кг) и Эльмар Назаров (до 80 кг), а Эльнур Керимов (до 56 кг) завоевал серебряную медаль. В программе таолу Халид Алиев выиграл "золото", а Наиля Алиева удостоилась серебряной награды.

В категории мастеров в программе таолу первое место также занял Асиф Саядов.