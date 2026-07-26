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Министерству молодежи и спорта исполнилось 32 года

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26 Июля 2026 10:30
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Министерству молодежи и спорта исполнилось 32 года

Со дня создания Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики исполнилось 32 года.

Как сообщает İdman.Biz, министерство было создано 26 июля 1994 года. За прошедшие 32 года ведомство реализует государственную молодежную политику, содействует активному участию молодежи в общественной жизни, а также развитию спорта в стране.

К основным направлениям деятельности министерства относятся организация работы с молодежью, раскрытие ее потенциала, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, спорта высших достижений и поддержка участия азербайджанских спортсменов в международных соревнованиях.

За этот период в стране была расширена спортивная инфраструктура по различным видам спорта, увеличены возможности для проведения международных и национальных соревнований, реализовано множество проектов и программ для молодежи.

В структуре министерства функционируют подразделения, отвечающие за работу с молодежью, спорт, международные связи и другие направления.

İdman.Biz
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