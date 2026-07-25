Фарид Гаибов рассказал о значимости Национального фестиваля "Яйлаг" - ВИДЕО

Выступая на церемонии открытия V Национального фестиваля "Яйлаг", проходящего на яйлаге "Хан" в Гёйгёльском районе, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул важность фестиваля с точки зрения сохранения национально-духовных ценностей.

Как сообщает İdman.Biz, министр отметил, что основная цель подобных мероприятий — сохранение национальных традиций и их привитие молодому поколению.

Подчеркнув, что проводимые в стране фестивали вносят вклад в сохранение национального наследия, министр выразил благодарность Исполнительной власти Гёйгёльского района, Фонду Джавад-хана и организациям-партнерам за организацию мероприятия.

В завершение Фарид Гаибов поздравил участников фестиваля и пожелал, чтобы подобные мероприятия и впредь проводились в стране с еще большим размахом.

Отметим, что в рамках фестиваля Фарид Гаибов посетил спортивные зоны и наблюдал за проходившими там соревнованиями.