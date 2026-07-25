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В Агдаше открылась новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

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25 Июля 2026 17:18
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В Агдаше открылась новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

В Агдаше 25 июля введена в эксплуатацию новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор", реализуемого на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, на территории оборудованы площадки для мини-футбола и баскетбола, зоны для настольного тенниса и шахмат, а также уличные тренажеры.

Принявший участие в церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пообщался с детьми, занимавшимися на новых спортивных объектах.

До настоящего времени в различных городах и районах страны реализовано в общей сложности 26 проектов "Здоровый двор".

İdman.Biz
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