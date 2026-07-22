Определен состав сборной Азербайджана по вин-чун на международный турнир

Стал известен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в международном турнире по вин чун в китайском городе Фошан.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию вин чун Азербайджана и Ассоциацию китайских боевых искусств Азербайджана, страну на соревнованиях представят 12 спортсменов.

Взрослые.

60 кг. Айдын Саядлы.

65 кг. Эльвин Гасанов.

70 кг. Эмиль Алиев.

70 кг. Азер Сагиби.

75 кг. Фарид Мурсалов.

Юниоры.

50 кг. Наиля Алиева.

56 кг. Эльнур Керимов.

60 кг. Марьям Махал.

65 кг. Хадиджа Габиб.

75 кг. Халид Алиев.

80 кг. Эльмар Назаров.

Мастера.

85 кг. Асиф Саядов.

Каждый участник выступит в дисциплинах чисао, представляющей собой свободный бой, и таолу, включающей демонстрацию стандартизированных движений.

Сборная Азербайджана начнет выступление 24 июля. Турнир завершится 27 июля.