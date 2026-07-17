Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций в Ханкенди - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел в Ханкенди 27-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоялось в актовом зале Карабахского университета.

Приветствуя участников, министр рассказал о проделанной за последнее время работе, достигнутых результатах и задачах на ближайшую перспективу.

В ходе встречи были обсуждены проведение Республиканской спортивной олимпиады школьников, проект "Мы ищем чемпионов – присоединяйся!", организация совместных соревнований по видам единоборств, вопросы аккредитации спортивных федераций, а также критерии присвоения почетных спортивных званий.

Кроме того, участники заслушали отчеты федераций по работе в социальных сетях, получили информацию о регистрации участников национальных соревнований в Централизованной реестровой системе и обменялись мнениями по другим актуальным вопросам.