Фарид Гаибов: "Спортивные связи Азербайджана и Египта развиваются" - ФОТО

Сотрудничество Азербайджана и Египта в сферах молодежи и спорта развивается с положительной динамикой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, об этом министр Фарид Гаибов заявил на официальном приеме в Баку по случаю 74-й годовщины национального дня Арабской Республики Египет.

Гаибов отметил, что наряду с политическими и экономическими отношениями между двумя странами успешно расширяется гуманитарное сотрудничество.

По словам министра, взаимодействие Азербайджана и Египта в молодежной и спортивной сферах также последовательно укрепляется.

Перед участниками приема выступил чрезвычайный и полномочный посол Египта в Азербайджане Хоссам Эльдин Реда.