16 Июля 2026
RU

Фарид Гаибов: "Спортивные связи Азербайджана и Египта развиваются" - ФОТО

Другое
Новости
16 Июля 2026 11:59
39
Фарид Гаибов: "Спортивные связи Азербайджана и Египта развиваются" - ФОТО

Сотрудничество Азербайджана и Египта в сферах молодежи и спорта развивается с положительной динамикой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, об этом министр Фарид Гаибов заявил на официальном приеме в Баку по случаю 74-й годовщины национального дня Арабской Республики Египет.

Гаибов отметил, что наряду с политическими и экономическими отношениями между двумя странами успешно расширяется гуманитарное сотрудничество.

По словам министра, взаимодействие Азербайджана и Египта в молодежной и спортивной сферах также последовательно укрепляется.

Перед участниками приема выступил чрезвычайный и полномочный посол Египта в Азербайджане Хоссам Эльдин Реда.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

За год до начала IV Евроигр: к чему готовится азербайджанским спортсменам? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15 Июля 13:14
Другое

За год до начала IV Евроигр: к чему готовится азербайджанским спортсменам? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Программа утверждена, дело осталось за расписанием

Президент федерации: “Хотим принять в Азербайджане чемпионат мира по бильярду” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14 Июля 13:10
Другое

Президент федерации: “Хотим принять в Азербайджане чемпионат мира по бильярду” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сеймур Мамедов подвел итоги чемпионата Европы и рассказал о планах принять чемпионат мира
Два мотогонщика погибли во время заезда в Чехии
12 Июля 19:25
Другое

Два мотогонщика погибли во время заезда в Чехии - ВИДЕО

Все соревнования, запланированные на выходные, были отменены
Шимшек Маккуин выехал на трассу фестиваля Goodwood
10 Июля 13:54
Другое

Шимшек Маккуин выехал на трассу фестиваля Goodwood - ВИДЕО

Герой мультфильма "Тачки" принял участие в показательном заезде в честь 20-летия фильма

В Баку стартовал открытый чемпионат Европы по бильярду - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
9 Июля 20:02
Другое

В Баку стартовал открытый чемпионат Европы по бильярду - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В турнире принимают участие 130 бильярдистов из 13 стран
Акробат поднялся на 40 ступеней на голове и побил рекорд
9 Июля 14:40
Другое

Акробат поднялся на 40 ступеней на голове и побил рекорд

Кадры достижения Ли Цинбо набрали популярность в соцсетях

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026
01:04
ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Лионеля Месси забила дважды в концовке и сохранила шансы защитить чемпионский титул

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию