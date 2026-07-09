Акробат поднялся на 40 ступеней на голове и побил рекорд

Китайский акробат Ли Цинбо установил необычный мировой рекорд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса, спортсмен поднялся на 40 ступеней, передвигаясь на голове.

Во время выполнения упражнения Ли Цинбо не имел права использовать руки и ноги. Кроме того, по правилам рекорда он не мог задерживаться на одной ступени дольше пяти секунд.

Несмотря на жесткие условия, китайский акробат успешно справился с заданием и обновил рекорд, который держался более десяти лет.

Предыдущее достижение составляло 36 ступеней. Ли Цинбо превзошел его на четыре ступени.

Видео рекорда было опубликовано Книгой рекордов Гиннесса и быстро разошлось в соцсетях.