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Азербайджан и Беларусь обсудили развитие спортивного сотрудничества

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8 Июля 2026 20:42
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Азербайджан и Беларусь обсудили развитие спортивного сотрудничества

Азербайджанская спортивная делегация совершила рабочий визит в Беларусь с целью изучения опыта в области развития спорта, управления спортивной инфраструктурой и подготовки спортивного резерва.

Как сообщает İdman.Biz, поездка была организована Министерством молодежи и спорта Азербайджана. В состав делегации вошли сотрудники министерства, представители спортивных федераций, руководители олимпийских спортивных комплексов и других профильных организаций.

В ходе визита представители Азербайджана ознакомились с работой ведущих спортивных объектов Беларуси, включая Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису, "Чижовка-Арену", "Минск-Арену", Белорусский государственный университет физической культуры, центры олимпийской подготовки по художественной гимнастике, гребле, конному спорту, плаванию, а также Национальный футбольный стадион.

В рамках программы состоялась двусторонняя встреча с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Александром Бараулей. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сфере спорта и обменялись мнениями по вопросам развития отрасли.

Кроме того, азербайджанская делегация посетила посольство Азербайджана в Беларуси, где также были обсуждены вопросы укрепления спортивных связей между двумя государствами.

İdman.Biz
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