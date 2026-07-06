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Фарид Гаибов: "Достигнутые успехи не являются случайностью"

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6 Июля 2026 20:44
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Фарид Гаибов: "Достигнутые успехи не являются случайностью"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов подвел итоги работы ведомства, подчеркнув, что успехи азербайджанского спорта являются следствием последовательной государственной политики, а не случайного стечения обстоятельств, сообщает İdman.Biz.

"Проделанная работа - это не просто хронологический перечень мероприятий и соревнований. Это важная деятельность, направленная на достижение стратегических целей молодежной и спортивной политики", - отметил Гаибов.

По его словам, все реализуемые инициативы - от проведения международных соревнований до строительства современных спортивных объектов в регионах - преследуют одну главную цель: воспитание здорового поколения с высоким интеллектуальным потенциалом и конкурентоспособностью на международной арене.

Министр подчеркнул, что одним из приоритетов остается укрепление авторитета Азербайджана в мировом спорте.

"На фоне объявления Баку Всемирной спортивной столицей 2026 года проведение в нашей столице второго турнира UFC Fight Night, чемпионата мира по човгану, международных соревнований по гимнастике, теннису, плаванию и другим видам спорта не носит случайного характера. За этими мероприятиями стоит стратегическая цель - дальнейшее укрепление устойчивого международного имиджа нашей страны. Организация соревнований на высоком уровне является ярким свидетельством успехов спортивной дипломатии и доверия международного сообщества к Азербайджану", - подчеркнул он.

При этом Гаибов отметил, что международные успехи невозможны без развития массового спорта внутри страны.

"Одним из важнейших направлений нашей деятельности является обеспечение массовости спорта и доступности спортивной инфраструктуры. Открытие уже 17-го проекта "Здоровый двор" в Гаджигабуле, Ширване, Масаллы и других городах, а также новых секций дзюдо в Ханкенди, Мардакяне и Гала служит именно этой цели. Мы стремимся сделать спорт неотъемлемой частью повседневной жизни каждого гражданина, особенно молодежи. Проекты "Утренняя зарядка", "Плавание для всех" и другие инициативы не только способствуют формированию здорового общества, но и закладывают фундамент будущих международных побед", - добавил министр.

Глава ведомства также подчеркнул, что спортивная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева объединяет укрепление физического здоровья населения, патриотическое воспитание молодежи и усиление международного авторитета страны.

"В центре этого многовекторного подхода находится целенаправленное развитие молодежи. Будущие управленцы и специалисты должны быть не только физически сильными, но и обладать высоким интеллектуальным потенциалом и умением работать в команде. Проведение Республиканской спортивной олимпиады школьников, объединяющей спорт и образование, является очередным шагом по выявлению талантов. Наряду с этим военно-спортивная игра "Шахин" в Горанбое, Региональная интеллектуальная лига и различные молодежные лагеря формируют у молодых людей патриотизм, лидерские качества, инновационное мышление и навыки принятия решений", - отметил он.

Отдельно Гаибов остановился на вопросах международного сотрудничества.

"Институциональное управление и международное сотрудничество являются основой развивающейся экосистемы. Подписание меморандума о сотрудничестве с Туркменистаном в сфере спорта, деятельность в рамках Молодежного совета AQEM и проведение в Баку форума "За чистый спорт - 2026" подтверждают приверженность нашей страны международным принципам и ее вклад в глобальный диалог. В то же время проведение соревнований среди государственных структур и успешное выступление победителей на Всемирных корпоративных играх способствует популяризации здорового образа жизни в корпоративной среде", - заявил министр.

В завершение Фарид Гаибов подчеркнул, что достигнутые результаты являются закономерным итогом многолетней работы.

"Все достигнутые успехи не являются случайностью. Это логичный результат системного управления и долгосрочной стратегии, направленной на каждого члена общества. Одной из наших главных задач остается сохранение этой динамики развития, расширение масштабов молодежной и спортивной политики и уверенное движение к новым целям", - заключил министр.

İdman.Biz
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