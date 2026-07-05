Гонщик насмерть сбил зрителя на ралли в Испании

Болельщик погиб в результате аварии на ралли в Испании, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo.

Инцидент произошел в субботу во время этапа чемпионата Княжества Астурия по ралли‑спринту. Автомобиль под управлением Антонио Гарсии вылетел с асфальтового покрытия на одном из спецучастков и сбил человека, который занимался фотосъемкой. По данным организаторов, мужчина стоял в зоне, где зрителям находиться запрещено.

Болельщик оказался зажат под автомобилем, на место происшествия были направлены реанимобиль и пожарные расчеты, также прибыл медицинский вертолет, однако пострадавший скончался практически мгновенно. Ему было 38 лет. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Водитель и штурман получили травмы и были доставлены в больницу в Овьедо, организаторы отменили соревнования.