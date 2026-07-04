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В регионах Азербайджана открыли новые спортивные зоны - ФОТО

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4 Июля 2026 12:13
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В регионах Азербайджана открыли новые спортивные зоны - ФОТО

В Нафталане, Самухе и Мингячевире открыты новые спортивные зоны в рамках проекта "Здоровый двор", реализуемого на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, открытие состоялось 3 июля.

В церемониях приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, главы исполнительной власти соответствующих районов, представители общественности, жители и юные спортсмены.

В каждой зоне в рамках проекта "Здоровый двор" установлены мини-футбольные и баскетбольные площадки, столы для настольного тенниса и шахмат, а также тренажерное оборудование.

Фарид Гаибов пообщался с детьми, которые занимались на спортивных объектах, и жителями районов.

Отметим, что до настоящего времени в Баку и различных районах Азербайджана реализован 21 проект в рамках инициативы "Здоровый двор".

İdman.Biz
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