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Фарид Гаибов провел двусторонние встречи в Баку - ФОТО

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2 Июля 2026 17:59
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Фарид Гаибов провел двусторонние встречи в Баку - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел ряд двусторонних встреч в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, встречи состоялись в рамках второго официального заседания Бюро 10-й Конференции государств-участников Международной конвенции UNESCO о борьбе с допингом в спорте (COP10).

Гаибов встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, заместителем министра молодежи и спорта Турции Сафой Кочоглу Гюрсоем, а также директором сектора науки UNESCO по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино.

На встречах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по итогам второго заседания Бюро COP10.

İdman.Biz
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