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В Баку завершилось заседание Фонда по искоренению допинга в спорте - ФОТО

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2 Июля 2026 16:33
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В Баку завершилось заседание Фонда по искоренению допинга в спорте - ФОТО

1-2 июля в Баку прошло третье официальное заседание Комитета по утверждению Фонда по искоренению допинга в спорте в рамках Международной конвенции UNESCO о борьбе с допингом в спорте (COP10).

Как сообщает İdman.Biz, для участия в мероприятии в Баку прибыли министры и заместители министров, отвечающие за сферу спорта в разных странах.

В заседании приняли участие представители UNESCO, WADA, Международного олимпийского комитета, а также делегации и официальные лица из ряда государств.

В первый день с докладами выступили исполнительный секретарь Конвенции, директор UNESCO по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино, председатель Комитета по утверждению Люк Маккен и председатель Бюро COP10, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

В рамках заседания также прошла онлайн-встреча Гаибова с представителями II региональной группы COP10 — Центральной и Восточной Европы. Участники обсудили деятельность Бюро COP10, представленные предложения и предстоящие задачи.

Во второй день под председательством Фарида Гаибова состоялось второе официальное заседание Бюро COP10.

С докладом об итогах выступил докладчик Бюро COP10, заместитель министра молодежи и спорта Турции Сафа Кочоглу Гюрсой. Затем Фарид Гаибов выступил с заключительной речью и объявил заседание закрытым.

İdman.Biz
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