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Фарид Гаибов рассказал о заседании COP10 в Баку

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2 Июля 2026 14:42
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Фарид Гаибов рассказал о заседании COP10 в Баку

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов высказался о 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте - COP10, проходящей в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, министр заявил журналистам, что конференция проводится раз в два года. По его словам, на этой платформе собираются представители антидопинговых агентств, а также министры спорта.

Гаибов отметил, что для подготовки конференции в ЮНЕСКО действует специальное бюро, в которое проводятся выборы. По его словам, Азербайджан был представлен и в бюро предыдущей, 9-й конференции.

"Тогда я был вице-президентом. А для 10-й конференции нас избрали президентом. Это уже наше второе заседание. Первая встреча прошла в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО", - сказал министр.

Гаибов подчеркнул, что проведение таких мероприятий в Баку не случайно. Он отметил, что столица Азербайджана была выбрана спортивной столицей мира, а в стране проводится ряд престижных международных соревнований и мероприятий.

По словам министра, именно поэтому было принято решение организовать очередное заседание в Баку.

В заседании приняли участие представители утверждающего комитета и других комитетов. Некоторые участники подключились к обсуждениям в онлайн-формате.

Гаибов сообщил, что двухдневные заседания прошли продуктивно.

"Думаю, наши заседания были очень конструктивными, и в итоге были приняты хорошие решения", - заявил он.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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