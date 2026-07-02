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Михаил Дегтярев: "Партнерство с Азербайджаном в сфере спорта становится все крепче"

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Новости
2 Июля 2026 12:53
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Михаил Дегтярев: "Партнерство с Азербайджаном в сфере спорта становится все крепче"

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что сотрудничество и взаимная поддержка между Азербайджаном и Россией в сфере спорта продолжают развиваться.

Как сообщает İdman.Biz, об этом он сказал журналистам в Баку.

Дегтярев подчеркнул, что спортивные связи между двумя странами развиваются по восходящей линии. По его словам, международные мероприятия, проходящие в Баку, организованы на высоком уровне, а российская делегация активно участвует в этих платформах.

Российский министр также высоко оценил председательство министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова на Конференции сторон Международной конвенции UNESCO о борьбе с допингом в спорте.

По словам Дегтярева, под руководством Гаибова деятельность организации получила новую динамику.

"В повестке бюро находятся такие важные вопросы, как развитие фармакопеи, утверждение дорожной карты и укрепление антидопинговой экосистемы. Особое внимание уделяется развитию этой сферы в малых государствах. Раньше это направление не было приоритетным. Сейчас же, согласно принятому решению, борьба с допингом должна быть доступна всем странам, в том числе малым и развивающимся государствам. UNESCO также должна оказать этому процессу необходимую поддержку", — сказал он.

Дегтярев отметил, что при оценке антидопинговых проектов приоритет получают страны, которые больше нуждаются в поддержке.

"Во время обсуждений рассматривались проекты, представленные Африкой, Океанией и Южной Америкой. Было даже обращение Великобритании. Но этот запрос не был принят, поскольку главная цель — поддерживать страны, где система борьбы с допингом еще полностью не сформирована. Поэтому были утверждены проекты Кирибати и малых островных государств. Сейчас ведется работа над документами по Кении и Узбекистану. Они будут вынесены на обсуждение на следующем заседании в Индии", — заявил министр.

В завершение Дегтярев отдельно отметил успехи Азербайджана в сфере спорта.

"Уровень развития спорта в Азербайджане очень высокий. Российская сторона всегда поддерживает Азербайджан на соревнованиях, международных конференциях, форумах и голосованиях в различных организациях. Наше взаимное партнерство становится все крепче. Баку произвел на меня очень приятное впечатление. Город выделяется своей архитектурой, чистотой и гостеприимными людьми", - добавил он.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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