Представитель UNESCO: "Очень рад находиться в Баку"

"Я очень рад находиться в Баку для участия в уставных заседаниях, проходящих в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил директор UNESCO по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино, говоря о третьем официальном заседании Комитета по утверждению Фонда по искоренению допинга в спорте, проходящем в Баку в рамках Международной конвенции UNESCO о борьбе с допингом в спорте.

По его словам, главная цель Конвенции заключается в предотвращении допинга и других негативных явлений в спорте.

"Такие случаи не только наносят вред честности спорта и принципам fair play, но и отрицательно влияют на здоровье и благополучие спортсменов. Эта проблема все чаще наблюдается и среди спортсменов-любителей", - сказал Мерино.

Представитель UNESCO поблагодарил Азербайджан за организацию форума и отметил, что участники обменялись мнениями по важным вопросам.

"В рамках форума мы обсудили актуальные вопросы, связанные с продвижением честности в спорте, реализацией Конвенции и дальнейшим укреплением чистого спорта", - заявил он.