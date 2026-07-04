Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене "Мэдисон Сквер Гарден"

Американский футболист, трехкратный победитель Супербоула, игрок на позиции тайд-энд в команде "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и популярная американская певица Тейлор Свифт официально стали мужем и женой. Свадьба прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке в окружении звездных гостей. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Page Six.

Также сообщается, что в честь молодоженов на экранах "Мэдисон Сквер Гарден" появилась надпись JUST&T MARRIED.