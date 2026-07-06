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В Сумгайыте открыта спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

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6 Июля 2026 17:14
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В Сумгайыте открыта спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

В рамках проекта "Здоровый двор", реализуемого на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики, 6 июля в поселке имени Г.З. Тагиева города Сумгайыт была введена в эксплуатацию очередная спортивная зона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, на территории "Здорового двора" установлены мини-футбольная и баскетбольная площадки, зоны для настольного тенниса и шахмат, а также тренажеры для занятий на открытом воздухе.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, принявший участие в церемонии открытия, пообщался с детьми, занимавшимися на спортивных объектах, и жителями микрорайона.

Отметим, что до сих пор в различных городах и районах страны реализованы в общей сложности 22 проекта "Здоровый двор".

İdman.Biz
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