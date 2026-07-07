МОК временно возобновил действие статуса Олимпийского комитета РФ

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил приостановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Решение было принято после анализа, проведенного юридической комиссией комитета. В организации отметили, что ОКР больше не включает в свой состав региональные спортивные организации на территориях, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, российская сторона подтвердила, что не осуществляет и не будет осуществлять деятельность на этих территориях.

В связи с этим в МОК заявили, что ранее установленные ограничения для российских спортсменов и команд отменяются, за исключением антидопинговых требований. Они должны быть включены в национальную антидопинговую программу, делегированную Международному агентству по тестированию, а также пройти необходимое количество проверок до допуска к соревнованиям.

МОК также подчеркнул, что не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать представителей российского правительства или государственных органов на свои мероприятия. Решение об использовании российского флага, гимна, цветов и другой национальной символики на Олимпийских играх будет принято позднее.

В организации заявили, что их позиция по ситуации вокруг Украины остается неизменной, а МОК продолжит поддерживать украинское олимпийское сообщество.