Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммедом Мурадом Аль Блуши.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сферах молодежной политики и спорта.

Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов, а также расширению взаимодействия на международных площадках. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева и начальник отдела международных связей министерства Зарифа Зульфугарова.