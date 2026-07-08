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Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ - ФОТО

Другое
Новости
8 Июля 2026 23:45
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Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммедом Мурадом Аль Блуши.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сферах молодежной политики и спорта.

Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов, а также расширению взаимодействия на международных площадках. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева и начальник отдела международных связей министерства Зарифа Зульфугарова.

İdman.Biz
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