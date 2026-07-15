За год до начала IV Евроигр: к чему готовится азербайджанским спортсменам? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Ровно год остается до начала IV Европейских игр-2027 в Стамбуле. Его программа уже утверждена – на мультифоруме будут представлены 26 видов, для некоторых из которых он станет важным этапом отбора к Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz, Евроигры станут важной площадкой для отбора спортсменов на главный старт четырехлетия - будут разыграны как прямые лицензии, так и очки в олимпийских рейтингах. Окончательное включение видов спорта зависит от подписания соглашений с соответствующими федерациями.

В программе Евроигр в Стамбуле дебютируют академическая гребля (прибрежный спринт), тяжелая атлетика и сквош. Последний вид также впервые появится на Олимпиаде. Вместе с тем после отсутствия на Играх в Кракове-2023 в программу возвращаются гимнастика, волейбол и борьба.

Председатель Координационной комиссии EOC Михай Ковалиу отметил, что "Стамбул-2027" станет важной вехой на пути к Олимпиаде в Лос-Анджелесе: "Благодаря 26 видам спорта и широким возможностям квалификации Игры предоставят европейским спортсменам платформу высокого уровня для выступлений и отбора".

Генеральный директор Оргкомитета "Стамбул-2027" Вели Озан Чакыр добавил: "Евроигры в Стамбуле продемонстрируют силу и разнообразие спорта на континенте. Мы разработали программу, отражающую как спортивное мастерство, так и видение нашего города".

Итак, в программу Евроигр включены баскетбол 3×3, водные виды спорта, стрельба из лука, легкая атлетика (командный чемпионат Европы), бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ (спринт), фехтование, гимнастика, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, современное пятиборье, муайтай, падел, гребля (прибрежный спринт), регби-7, стрельба, скалолазание, сквош, настольный теннис, таэквондо, триатлон, волейбол, тяжелая атлетика, борьба.

Что касается расписания мультифорума, то церемония открытия намечена на 16 июня, а закрытие состоится 27 июня.

Теперь очередь за подписанием контрактов между европейскими федерациями по тем или иным видам спорта с EOC и Оргкомитетом. В частности, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов отметил, что мультифорум находится в зоне особого внимания. "Мы стремимся включить в программу те же шесть гимнастических дисциплин, которые были представлены на первых Европейских играх в Баку в 2015 году и позднее в Минске: спортивную гимнастику среди мужчин и женщин, художественную гимнастику, акробатику, аэробику и прыжки на батуте", - сообщил Ф.Гаибов.

Ну а что касается возможных олимпийских квот, то на третьих Евроиграх-2023 в Кракове было распределено более 100 билетов на Олимпиаду в Париже. Не исключено, что в Стамбуле их количество окажется куда большим, принимая во внимание и возвращение борьбы. В настоящее время завершается разработка полной программы мультифорума, которая вскоре должна принять законченный вид.