9 Июля 2026
RU

В Баку прошла церемония открытия Евро по свободной пирамиде

Другое
Новости
9 Июля 2026 17:32
35
В Баку прошла церемония открытия Евро по свободной пирамиде

Сегодня в Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по свободной пирамиде.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Бакинском олимпийском спортивном комплексе.

Выступивший на церемонии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что чемпионат Европы по бильярду во второй раз проводится в Азербайджане. Он подчеркнул, что страна в последние годы на высоком уровне принимает различные международные спортивные соревнования.

По словам министра, в Азербайджане спорту оказывается серьезная поддержка на государственном уровне. Гаибов также напомнил, что Баку был выбран спортивной столицей мира, и заявил, что такие престижные турниры способствуют развитию бильярда и расширению международных связей.

Президент Европейской федерации пирамиды и Латвийской федерации бильярда Сергей Колчов выразил удовлетворение организацией соревнования. Он отметил, что турнир проходит на высоком уровне и находится под постоянным наблюдением и оценкой.

Президент Федерации бильярда Азербайджана Сеймур Мамедов заявил, что чемпионат имеет большое значение для популяризации этого вида спорта в стране. Он также подчеркнул, что в Баку выступают сильные спортсмены Европы.

Отметим, что соревнование завершится 12 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Акробат поднялся на 40 ступеней на голове и побил рекорд
14:40
Другое

Акробат поднялся на 40 ступеней на голове и побил рекорд

Кадры достижения Ли Цинбо набрали популярность в соцсетях

Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Кубка мира по киберспорту
07:09
Другое

Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Кубка мира по киберспорту

Легенды футбола и шахмат будут представлять крупнейший турнир с призовым фондом 75 миллионов долларов

Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ
8 Июля 23:45
Другое

Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ - ФОТО

Стороны обменялись мнениями о совместных проектах и расширении взаимодействия
Азербайджан и Беларусь обсудили развитие спортивного сотрудничества
8 Июля 20:42
Другое

Азербайджан и Беларусь обсудили развитие спортивного сотрудничества

Делегация Министерства молодежи и спорта Азербайджана посетила спортивные объекты и провела ряд официальных встреч

МОК временно возобновил действие статуса Олимпийского комитета РФ
7 Июля 19:18
Другое

МОК временно возобновил действие статуса Олимпийского комитета РФ

Решение было принято после анализа, проведенного юридической комиссией комитета
Фарид Гаибов: "Достигнутые успехи не являются случайностью"
6 Июля 20:44
Другое

Фарид Гаибов: "Достигнутые успехи не являются случайностью"

Министр молодежи и спорта Азербайджана заявил, что международные достижения стали результатом системной и долгосрочной работы

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026
7 Июля 01:34
ЧМ-2026

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026 - ФОТО

Финальный свисток завершился трогательным моментом на поле