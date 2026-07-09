В Баку прошла церемония открытия Евро по свободной пирамиде

Сегодня в Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по свободной пирамиде.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Бакинском олимпийском спортивном комплексе.

Выступивший на церемонии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что чемпионат Европы по бильярду во второй раз проводится в Азербайджане. Он подчеркнул, что страна в последние годы на высоком уровне принимает различные международные спортивные соревнования.

По словам министра, в Азербайджане спорту оказывается серьезная поддержка на государственном уровне. Гаибов также напомнил, что Баку был выбран спортивной столицей мира, и заявил, что такие престижные турниры способствуют развитию бильярда и расширению международных связей.

Президент Европейской федерации пирамиды и Латвийской федерации бильярда Сергей Колчов выразил удовлетворение организацией соревнования. Он отметил, что турнир проходит на высоком уровне и находится под постоянным наблюдением и оценкой.

Президент Федерации бильярда Азербайджана Сеймур Мамедов заявил, что чемпионат имеет большое значение для популяризации этого вида спорта в стране. Он также подчеркнул, что в Баку выступают сильные спортсмены Европы.

Отметим, что соревнование завершится 12 июля.