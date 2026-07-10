Шимшек Маккуин выехал на трассу фестиваля Goodwood - ВИДЕО

Один из самых необычных участников автомобильного фестиваля Goodwood Festival of Speed 2026 появился на знаменитой трассе подъема.

Как сообщает İdman.Biz, герой мультфильма "Тачки" Шимшек Маккуин принял участие в показательном заезде в Великобритании.

Автомобиль под номером 95 выехал на традиционный hillclimb-трек фестиваля и вызвал большой интерес у зрителей.

Участие Шимшека Маккуина в Goodwood Festival of Speed было приурочено к 20-летию выхода мультфильма "Тачки", премьера которого состоялась в 2006 году.

Goodwood Festival of Speed проходит в графстве Западный Сассекс. Ежегодное мероприятие собирает современные суперкары, исторические гоночные машины, прототипы и специальные проекты, которые демонстрируются на знаменитой трассе подъема.

Фестиваль стартовал 9 июля и продлится до 12 июля.