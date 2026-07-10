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Шимшек Маккуин выехал на трассу фестиваля Goodwood - ВИДЕО

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Новости
10 Июля 2026 13:54
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Шимшек Маккуин выехал на трассу фестиваля Goodwood

Один из самых необычных участников автомобильного фестиваля Goodwood Festival of Speed 2026 появился на знаменитой трассе подъема.

Как сообщает İdman.Biz, герой мультфильма "Тачки" Шимшек Маккуин принял участие в показательном заезде в Великобритании.

Автомобиль под номером 95 выехал на традиционный hillclimb-трек фестиваля и вызвал большой интерес у зрителей.

Участие Шимшека Маккуина в Goodwood Festival of Speed было приурочено к 20-летию выхода мультфильма "Тачки", премьера которого состоялась в 2006 году.

Goodwood Festival of Speed проходит в графстве Западный Сассекс. Ежегодное мероприятие собирает современные суперкары, исторические гоночные машины, прототипы и специальные проекты, которые демонстрируются на знаменитой трассе подъема.

Фестиваль стартовал 9 июля и продлится до 12 июля.

İdman.Biz
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