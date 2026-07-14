Президент федерации: “Хотим принять в Азербайджане чемпионат мира по бильярду” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Организация открытого чемпионата Европы по бильярду, прошедшего в Баку, получила высокую оценку. Об этом в беседе с İdman.Biz заявил президент Федерации бильярда Азербайджана Сеймур Мамедов.

“Можно сказать, что за последние пять лет чемпионат Европы такого уровня не проводился в других странах. Это касается всего – от организации до атмосферы и оформления”, – отметил он.

Мамедов также рассказал о количестве участников и лучших результатах турнира.

“В соревнованиях приняли участие 122 мужчины из 13 стран и 15 женщин из шести стран, две из которых представляли Азербайджан. Лучший результат среди азербайджанских бильярдистов показал Фаиг Велиев, занявший пятое место. А среди всех участников сильнейшей оказалась Украина – ее представители завоевали “золото” как в мужских, так и в женских соревнованиях”, – сказал президент федерации.

По словам Сеймура Мамедова, главной целью проведения открытого чемпионата Европы в Азербайджане была популяризация бильярда, особенно среди молодежи.

“В будущем мы хотели бы принять в Азербайджане чемпионат мира. Пока не можем сказать, когда именно, но постараемся реализовать это”, – заключил он.