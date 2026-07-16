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Представитель НОК Азербайджана Гюнай Аскерова приняла участие в Глобальном саммите IWG - ФОТО

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16 Июля 2026 19:18
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Представитель НОК Азербайджана Гюнай Аскерова приняла участие в Глобальном саммите IWG - ФОТО

Представитель Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Гюнай Аскерова приняла участие в Глобальном саммите IWG (Международной рабочей группы по вопросам женщин и спорта), который прошел в Бирмингеме (Великобритания).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на информацию НОК, Г. Аскерова выступила на панельных сессиях и приняла участие во встречах, где обсуждались вопросы женского лидерства, гендерного равенства и возможности международного сотрудничества в спортивной сфере.

Глобальный саммит IWG является одной из ключевых международных платформ для продвижения гендерного равенства среди женщин и девушек в спорте. Нынешний форум объединил более 1200 делегатов со всего мира, внеся весомый вклад в глобальный диалог по формированию более инклюзивной и равноправной спортивной среды.

İdman.Biz
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