Скончался бывший нападающий "Ливерпуля" Кевин Киган

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, об этом от имени семьи легендарного футболиста сообщил журналист Кит Дауни.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Кевин боролся с раком и в последние минуты жизни был окружен своей женой и дочерьми. Двукратный обладатель "Золотого мяча", Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хочет поблагодарить замечательный медицинский персонал за всю оказанную поддержку. Это очень тяжелое время, и мы просим уважать наше право на частную жизнь", - написал Дауни.

За время выступлений за "Ливерпуль" Киган трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и два Суперкубка страны. На международной арене вместе с "красными" он дважды завоевал Кубок европейских чемпионов, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе "Гамбурга" Киган выиграл чемпионат и Кубок Германии.