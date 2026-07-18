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В трех регионах Азербайджана открылись новые спортивные зоны - ФОТО

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18 Июля 2026 09:14
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В трех регионах Азербайджана открылись новые спортивные зоны

Новые спортивные зоны в рамках проекта "Здоровый двор" введены в эксплуатацию в Зардабе, Уджаре и Кюрдамире.

Проект реализуется на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики. Объекты в Зардабе и Уджаре открылись 16 июля, а в Кюрдамире - 17 июля.

На территории спортивных зон оборудованы площадки для мини-футбола и баскетбола, уголки для настольного тенниса и шахмат, а также установлены уличные тренажеры.

В церемонии открытия принял участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он пообщался с детьми, занимавшимися на новых спортивных объектах, и жителями кварталов.

К настоящему времени в различных городах и районах страны реализовано 25 проектов "Здоровый двор".

İdman.Biz
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