20 Июля 2026
RU

В Азербайджане прошел яркий фестиваль Baku SUP Fest - ФОТО

Другое
Новости
20 Июля 2026 01:00
19
В Азербайджане прошел яркий фестиваль Baku SUP Fest - ФОТО

На пляже Ших состоялся фестиваль Baku SUP Fest, направленный на популяризацию водных видов спорта в стране. Организованное Федерацией водных видов спорта Азербайджана и сообществом Windsurfing Baku мероприятие прошло 19 июля на территории отеля Ramada by Wyndham Baku, сообщает İdman.Biz.

Фестиваль стал одним из самых колоритных спортивных событий летнего сезона, объединив в себе активный спорт и развлекательную программу.

В рамках Baku SUP Fest были организованы соревнования по SUP-серфингу (гребле на доске стоя), в которых свои навыки продемонстрировали как любители, так и профессионалы. Победители и призеры заплывов получили ценные призы от организаторов. Атмосферу праздника на побережье дополняли сеты от диджеев, специальные фотозоны и различные интерактивные развлечения для гостей.

Организаторы отметили, что подобные проекты, направленные на продвижение водных видов спорта и пропаганду здорового образа жизни, планируется проводить и в будущем.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку пройдет турнир по нардам среди любителей
19 Июля 10:42
Другое

В Баку пройдет турнир по нардам среди любителей

Соревнования приурочены к 32-летию Министерства молодежи и спорта Азербайджана

В трех регионах Азербайджана открылись новые спортивные зоны
18 Июля 09:14
Другое

В трех регионах Азербайджана открылись новые спортивные зоны - ФОТО

В в Зардабе, Уджаре и Кюрдамире реализованы очередные объекты проекта "Здоровый двор"

Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций в Ханкенди - ФОТО
17 Июля 22:59
Другое

Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций в Ханкенди - ФОТО

Обсуждены новые проекты, соревнования и развитие спортивной системы

Представитель НОК Азербайджана Гюнай Аскерова приняла участие в Глобальном саммите IWG - ФОТО
16 Июля 19:18
Другое

Представитель НОК Азербайджана Гюнай Аскерова приняла участие в Глобальном саммите IWG - ФОТО

Глобальный саммит IWG является одной из ключевых международных платформ для продвижения гендерного равенства
Фарид Гаибов: "Спортивные связи Азербайджана и Египта развиваются" - ФОТО
16 Июля 11:59
Другое

Фарид Гаибов: "Спортивные связи Азербайджана и Египта развиваются" - ФОТО

Министр молодежи и спорта выступил на официальном приеме в Баку

За год до начала IV Евроигр: к чему готовится азербайджанским спортсменам? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15 Июля 13:14
Другое

За год до начала IV Евроигр: к чему готовится азербайджанским спортсменам? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Программа утверждена, дело осталось за расписанием

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти