В Азербайджане прошел яркий фестиваль Baku SUP Fest - ФОТО

На пляже Ших состоялся фестиваль Baku SUP Fest, направленный на популяризацию водных видов спорта в стране. Организованное Федерацией водных видов спорта Азербайджана и сообществом Windsurfing Baku мероприятие прошло 19 июля на территории отеля Ramada by Wyndham Baku, сообщает İdman.Biz.

Фестиваль стал одним из самых колоритных спортивных событий летнего сезона, объединив в себе активный спорт и развлекательную программу.

В рамках Baku SUP Fest были организованы соревнования по SUP-серфингу (гребле на доске стоя), в которых свои навыки продемонстрировали как любители, так и профессионалы. Победители и призеры заплывов получили ценные призы от организаторов. Атмосферу праздника на побережье дополняли сеты от диджеев, специальные фотозоны и различные интерактивные развлечения для гостей.

Организаторы отметили, что подобные проекты, направленные на продвижение водных видов спорта и пропаганду здорового образа жизни, планируется проводить и в будущем.