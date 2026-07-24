В Лянкяране для детей проводят спортивные мероприятия в рамках лагеря YAŞAT - ФОТО

В Лянкяране в рамках пятого лагеря YAŞAT для детей организованы различные спортивные мероприятия.

Как сообщает İdman.Biz, лагерь, стартовавший 15 июня, проводится совместно Фондом YAŞAT и организацией ASAN Könüllüləri при партнерстве TABİA Group и отеля Lankaran Springs Wellness Resort.

В проекте участвуют около 400 детей шехидов в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.

При поддержке Министерства молодежи и спорта в рамках лагеря реализуется проект "Здоровая жизнь". Кроме того, тренеры-преподаватели региона проводят для участников утреннюю гимнастику.

Основная цель лагеря заключается в приобщении детей к здоровому образу жизни и физической активности, а также в содержательной организации их свободного времени.

Для этого участникам предлагают различные спортивные программы и занятия.