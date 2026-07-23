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Кыргызстан пригласил Азербайджан на Всемирные игры кочевников

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23 Июля 2026 17:29
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Кыргызстан пригласил Азербайджан на Всемирные игры кочевников

Кыргызстан рассчитывает на участие азербайджанских спортсменов в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября.

"Мы ожидаем участия Азербайджана в VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Азербайджан всегда участвовал в этих соревнованиях. Кроме того, азербайджанская национальная борьба включена в обязательную основную спортивную программу Игр", - цитирует report.az заместителя министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, руководителя штаба Игр Аскаралы Мадаминова.

По его словам, подготовка главной площадки в ущелье Кырчын близка к завершению.

"Основные строительные работы уже выполнены, завершение объекта запланировано на начало августа. Все тяжелые работы закончены, остались только косметические и декоративные. На территории создаются два этногородка: один предназначен для этнических ресторанов с национальной кухней, второй - для ремесленников и выставки произведений народного творчества", - отметил Мадаминов.

Он напомнил, что ущелье Кырчын было выбрано местом проведения первых Всемирных игр кочевников в 2014 году и с тех пор имеет статус исторической площадки турнира.

"Цель Всемирных игр кочевников заключается в возрождении и популяризации традиционных видов спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр, а также в сохранении культурного наследия народов мира", - подчеркнул заместитель министра.

Мадаминов добавил, что масштаб проекта произвел сильное впечатление на зарубежных экспертов, некоторые из которых называют Игры кочевников альтернативой Олимпийским играм.

İdman.Biz
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