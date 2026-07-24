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На Национальном фестивале "Яйлаг" созданы различные спортивные зоны - ФОТО/ВИДЕО

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24 Июля 2026 19:06
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На Национальном фестивале "Яйлаг" созданы различные спортивные зоны - ФОТО/ВИДЕО

В этнопоселке "Хан Юрду", расположенном в Гейгельском районе, проходит пятый Национальный фестиваль "Яйлаг".

Как сообщает İdman.Biz, Министерство молодежи и спорта разместило на территории фестиваля различные спортивные площадки.

Для участников организованы отдельные зоны для перетягивания каната, волейбола, футбола, стрельбы из лука и других видов спорта.

Гости фестиваля получили возможность проверить свои силы как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Спортивные зоны вызвали большой интерес у участников разных возрастных групп.

Основная цель проекта - наряду с демонстрацией национальных традиций яйлага популяризировать здоровый образ жизни и физическую активность.

@idman.biz Gənclər və İdman Nazirliyi festival ərazisində bir sıra idman növləri üçün xüsusi sahələr ayırıb 🤝🏻 #yaylaqfestivali #azərbaycanidmanı #kesfet ♬ orijinal ses - Idman və Biz
Агиль Тагиев
İdman.Biz
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