Спортивные зоны вызвали большой интерес на Национальном фестивале яйлага в Гёйгёле - ФОТО/ВИДЕО - ФОТО

В этнопоселке "Хан Юрду", расположенном на Ханском яйлаге в Гёйгёльском районе, проходит Пятый национальный фестиваль яйлага.
Как сообщает İdman.Biz, организованные Министерством молодежи и спорта спортивные зоны были открыты для участников фестиваля.
Принявший участие в церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился со спортивными стендами и площадками, созданными на территории фестиваля.
Затем министр посетил зону проведения соревнований, наблюдал за выступлениями участников и их спортивной активностью.
На территории фестиваля оборудованы специальные площадки для перетягивания каната, волейбола, футбола, стрельбы, стрельбы из лука и других видов спорта.
Гости фестиваля разных возрастов получили возможность проверить свои навыки как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Спортивные зоны вызвали большой интерес у участников мероприятия.
Основная цель проекта - наряду с сохранением национальных традиций яйлага содействовать популяризации здорового образа жизни, физической активности и массового спорта.
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Fərid Qayıbov Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında♬ original sound Idman və Biz