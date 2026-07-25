25 Июля 2026
RU

Спортивные зоны вызвали большой интерес на Национальном фестивале яйлага в Гёйгёле - ФОТО/ВИДЕО - ФОТО

Другое
Новости
25 Июля 2026 18:18
16
Спортивные зоны вызвали большой интерес на Национальном фестивале яйлага в Гёйгёле - ФОТО/ВИДЕО

В этнопоселке "Хан Юрду", расположенном на Ханском яйлаге в Гёйгёльском районе, проходит Пятый национальный фестиваль яйлага.

Как сообщает İdman.Biz, организованные Министерством молодежи и спорта спортивные зоны были открыты для участников фестиваля.

Принявший участие в церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился со спортивными стендами и площадками, созданными на территории фестиваля.

Затем министр посетил зону проведения соревнований, наблюдал за выступлениями участников и их спортивной активностью.

На территории фестиваля оборудованы специальные площадки для перетягивания каната, волейбола, футбола, стрельбы, стрельбы из лука и других видов спорта.

Гости фестиваля разных возрастов получили возможность проверить свои навыки как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Спортивные зоны вызвали большой интерес у участников мероприятия.

Основная цель проекта - наряду с сохранением национальных традиций яйлага содействовать популяризации здорового образа жизни, физической активности и массового спорта.

@idman.biz

Fərid Qayıbov Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında

♬ original sound Idman və Biz
Агиль Тагиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Агдаше открылась новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО
17:18
Другое

В Агдаше открылась новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

Объект стал 26-м, реализованным в городах и районах страны

На Национальном фестивале "Яйлаг" созданы различные спортивные зоны - ФОТО/ВИДЕО
24 Июля 19:06
Другое

На Национальном фестивале "Яйлаг" созданы различные спортивные зоны - ФОТО/ВИДЕО

Участники фестиваля могут попробовать свои силы как в индивидуальных, так и в командных видах спорта
В Лянкяране для детей проводят спортивные мероприятия в рамках лагеря YAŞAT - ФОТО
24 Июля 17:35
Другое

В Лянкяране для детей проводят спортивные мероприятия в рамках лагеря YAŞAT - ФОТО

В проекте участвуют около 400 детей шехидов

Кыргызстан пригласил Азербайджан на Всемирные игры кочевников
23 Июля 17:29
Другое

Кыргызстан пригласил Азербайджан на Всемирные игры кочевников

В обязательную программу включена азербайджанская национальная борьба

Спортивного журналиста сначала застрелили, затем сожгли
22 Июля 20:12
Другое

Спортивного журналиста сначала застрелили, затем сожгли

Тело главного редактора итальянского сайта Tutto Salernitana обнаружили в сгоревшем автомобиле
Определен состав сборной Азербайджана по вин-чун на международный турнир
22 Июля 14:37
Другое

Определен состав сборной Азербайджана по вин-чун на международный турнир

Команда выступит в китайском Фошане

Самое читаемое

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей