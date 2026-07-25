Спортивные зоны вызвали большой интерес на Национальном фестивале яйлага в Гёйгёле - ФОТО/ВИДЕО - ФОТО

В этнопоселке "Хан Юрду", расположенном на Ханском яйлаге в Гёйгёльском районе, проходит Пятый национальный фестиваль яйлага.

Как сообщает İdman.Biz, организованные Министерством молодежи и спорта спортивные зоны были открыты для участников фестиваля.

Принявший участие в церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился со спортивными стендами и площадками, созданными на территории фестиваля.

Затем министр посетил зону проведения соревнований, наблюдал за выступлениями участников и их спортивной активностью.

На территории фестиваля оборудованы специальные площадки для перетягивания каната, волейбола, футбола, стрельбы, стрельбы из лука и других видов спорта.

Гости фестиваля разных возрастов получили возможность проверить свои навыки как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Спортивные зоны вызвали большой интерес у участников мероприятия.

Основная цель проекта - наряду с сохранением национальных традиций яйлага содействовать популяризации здорового образа жизни, физической активности и массового спорта.