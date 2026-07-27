Что ожидать от азербайджанских спортсменов на Юношеской Олимпиаде в Дакаре — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Обратный отсчет до начала Юношеской Олимпиады в Дакаре продолжается. До главного мультифорума юного поколения спортсменов остается меньше ста дней. Самое время рассказать о программе предстоящего мультифорума и видах, в которых Азербайджан имеет шанс на медали.

Как сообщает İdman.Biz соревнования, еще не начавшись, уже установили определенное достижение. Это будет первая Олимпиада, которая пройдет на территории Африки – с 31 октября по 13 ноября в Сенегале. Ее Девиз: Africa Welcomes, Dakar Celebrates ("Африка приветствует, Дакар празднует").

Изначально Юношеская Олимпиада должна была пройти в 2022 году, однако Международный олимпийский комитет совместно с властями Сенегала перенес ее на 2026-й из-за последствий пандемии и сдвига календаря Летних Игр в Токио.

В Дакаре будут представлены 25 видов спорта - стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3×3, бейсбол 5, пляжный гандбол, пляжный волейбол, бокс, брейкинг, велоспорт, фехтование, футзал, спортивная гимнастика, дзюдо, пляжная борьба, плавание, парусный спорт, регби-7, конный спорт, скейтбординг, тхэквондо, ушу, настольный теннис, триатлон и прибрежная гребля.

Соревнования пройдут в трех локациях. Дакар включает большинство дисциплин, включая легкую атлетику, плавание, баскетбол 3x3. В Диамниадио состоится церемонии открытия и закрытия Игр, состязания по дзюдо, гимнастика, таэквондо, фехтовании и бадминтону. А в Сали пройдут пляжные дисциплины, триатлон, парусный спорт и гребля.

Если говорить о сборной Азербайджана, то состав пока формируется. Важно учитывать, что для Дакара-2026 действует особая система распределения квот: во многих видах участие определяется не только результатами квалификационных турниров, но и приглашениями МОК совместно с международными федерациями. В ряде дисциплин квалификация продолжается. Традиционно можно рассчитывать на дзюдо, борьбу, тхэквондо.

Самые большие ожидания связаны с дзюдо, учитывая традиционно высокие результаты юношеской сборной. Недавно на кадетском чемпионате Европы команда вновь подтвердила свое лидерство, особенно в легких весах. За последние пять лет дзюдоисты выиграли 11 золотых медалей в этих категориях. Также наши спортсмены могут проявить себя в боксе, пляжной борьбе, таэквондо и других дисциплинах.

Но по сравнению с последними Играми-2018 в Буэнос-Айресе, где наша команда завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды, программа протерпела изменения. Например, нет тяжелой атлетики, исчезла борьба в традиционном виде – осталась только пляжная. Очевидно, на формирование списка видов повлияла и локация – африканский климат специфичен, поэтому большое внимание уделено именно пляжным разновидностям.

МОК позиционирует Игры как проект с сильным образовательным и социальным наследием. В этом смысле Юношеская Олимпиада рассматривается как возможность для очередного толчка развития спорта в Африке, также уделяется внимание гендерному равенству, экологической устойчивости и вовлечению молодежи через культурную и образовательную программу.