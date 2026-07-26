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AMADA и Федерация зимних видов спорта провели антидопинговые семинары - ФОТО

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26 Июля 2026 16:48
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AMADA и Федерация зимних видов спорта провели антидопинговые семинары - ФОТО

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана организовало предсезонные онлайн-семинары по антидопинговой тематике для членов национальных сборных.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AMADA, вебинары, посвященные фигурному катанию, ски-альпинизму, горнолыжному спорту и прыжкам с трамплина на лыжах, прошли на азербайджанском и английском языках.

В ходе семинаров участникам подробно рассказали о списке запрещенных веществ, процедурах допинг-контроля, правах и обязанностях спортсменов, а также об основных положениях нового Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу в 2027 году.

Вебинары сопровождались интерактивными обсуждениями и сессиями вопросов и ответов. Их главной целью стало повышение осведомленности спортсменов в области антидопинговых правил, предотвращение возможных нарушений и продвижение принципов чистого и честного спорта.

İdman.Biz
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