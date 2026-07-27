27 Июля 2026
RU

Генсек Федерации волейбола назначен начальником главного управления ГТК

Другое
Новости
27 Июля 2026 13:23
19
Генсек Федерации волейбола назначен начальником главного управления ГТК

Генеральный секретарь Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Оруджев назначен на высокую должность в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Unikal, соответствующий приказ подписал председатель ГТК, генерал-полковник таможенной службы и президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

Полковник-лейтенант таможенной службы Фаиг Оруджев возглавил Главное управление контроля поступлений.

Оруджев продолжает занимать пост генерального секретаря Федерации волейбола Азербайджана. Ранее он также работал генеральным секретарем Федерации борьбы Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

AMADA и Федерация зимних видов спорта провели антидопинговые семинары - ФОТО
26 Июля 16:48
Другое

AMADA и Федерация зимних видов спорта провели антидопинговые семинары - ФОТО

Спортсменов ознакомили с новыми антидопинговыми правилами и положениями Всемирного антидопингового кодекса
Со дня основания Министерства молодежи и спорта исполнилось 32 года
26 Июля 10:30
Другое

Со дня основания Министерства молодежи и спорта исполнилось 32 года

Ведомство на протяжении более трех десятилетий реализует государственную молодежную политику и способствует развитию спорта в Азербайджане
Фарид Гаибов рассказал о значимости Национального фестиваля "Яйлаг" - ВИДЕО
25 Июля 20:00
Другое

Фарид Гаибов рассказал о значимости Национального фестиваля "Яйлаг" - ВИДЕО

Министр подчеркнул, что мероприятие вносит вклад в сохранение национального наследия
Спортивные зоны вызвали большой интерес на Национальном фестивале яйлага в Гёйгёле - ФОТО/ВИДЕО
25 Июля 18:18
Другое

Спортивные зоны вызвали большой интерес на Национальном фестивале яйлага в Гёйгёле - ФОТО/ВИДЕО - ФОТО

Фарид Гаибов ознакомился с площадками и наблюдал за соревнованиями

В Агдаше открылась новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО
25 Июля 17:18
Другое

В Агдаше открылась новая спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

Объект стал 26-м, реализованным в городах и районах страны

На Национальном фестивале "Яйлаг" созданы различные спортивные зоны - ФОТО/ВИДЕО
24 Июля 19:06
Другое

На Национальном фестивале "Яйлаг" созданы различные спортивные зоны - ФОТО/ВИДЕО

Участники фестиваля могут попробовать свои силы как в индивидуальных, так и в командных видах спорта

Самое читаемое

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"
25 Июля 11:11
ЧМ-2026

Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде подпишет контракт на полтора года