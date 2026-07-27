Генсек Федерации волейбола назначен начальником главного управления ГТК

Генеральный секретарь Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Оруджев назначен на высокую должность в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Unikal, соответствующий приказ подписал председатель ГТК, генерал-полковник таможенной службы и президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.
Полковник-лейтенант таможенной службы Фаиг Оруджев возглавил Главное управление контроля поступлений.
Оруджев продолжает занимать пост генерального секретаря Федерации волейбола Азербайджана. Ранее он также работал генеральным секретарем Федерации борьбы Азербайджана.