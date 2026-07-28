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AMADA определила новые направления сотрудничества с CASPIA - ФОТО

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28 Июля 2026 13:52
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AMADA определила новые направления сотрудничества с CASPIA - ФОТО

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) и Аналитический центр CASPIA определили новые направления сотрудничества в сфере спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AMADA, исполнительный директор агентства Тахмина Таги-заде посетила Аналитический центр CASPIA. Директор центра Орхан Йолчуев ознакомил гостью с деятельностью организации, реализованными проектами и достигнутыми результатами.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области спортивной дипломатии. Было отмечено, что совместная работа будет способствовать продвижению ценностей чистого спорта и усилению просветительской деятельности. По словам Таги-заде, сотрудничество также создаст условия для развития антидопинговой сферы в стране и реализации новых инициатив.

После встречи исполнительный директор AMADA пообщалась со студентами, проходящими практику в центре. Она рассказала им о моральных последствиях и рисках допинга для здоровья, новом Всемирном антидопинговом кодексе, который вступит в силу в 2027 году, международных стандартах и работе по защите ценностей чистого спорта.

Таги-заде также ответила на вопросы студентов и поделилась мнением о международном опыте и современных вызовах в антидопинговой сфере.

İdman.Biz
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