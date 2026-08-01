В Баку отметили 30-летие первого участия Азербайджана в Олимпийских играх

31 июля состоялся торжественный гала-вечер, посвященный 30-летию летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте и первого участия Азербайджана в олимпийском движении в качестве независимого государства.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие вице-президенты Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, Земфира Мефтахетдинова и Фарид Мансуров, генеральный секретарь НОК Азер Алиев, члены Исполнительного комитета НОК, участники Олимпиады в Атланте, олимпийские чемпионы, представители спортивной общественности, спортивных федераций и другие гости.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем было отмечено историческое значение Олимпиады-1996 в Атланте.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде подчеркнул, что первое участие Азербайджана в Олимпийских играх как независимого государства стало важной вехой в развитии отечественного спорта.

"30 лет назад, в 1996 году, Азербайджан впервые принял участие в летних Олимпийских играх в Атланте как независимое государство. Наша сборная была представлена 23 спортсменами. Отрадно, что уже на дебютной Олимпиаде мы вошли в число стран, завоевавших медали. Борец вольного стиля Намик Абдуллаев стал серебряным призером. Эта награда стала не только первой олимпийской медалью Азербайджана, но и отправной точкой для будущих успехов нашей страны в олимпийском движении. Сегодня мы собрали спортсменов, тренеров и членов делегации, представлявших Азербайджан в Атланте. Несмотря на прошедшие 30 лет, мы очень рады вновь видеть их вместе и благодарим всех, кто принял наше приглашение. Уверен, что благодаря вниманию и поддержке государства азербайджанские спортсмены и впредь будут добиваться больших успехов".

Своими воспоминаниями об Олимпиаде также поделились серебряный призер Игр в Атланте Намик Абдуллаев и член олимпийской делегации Атланты-1996 Абульфаз Гараев.

"Несмотря на то что с Олимпиады в Атланте прошло уже 30 лет, мы с гордостью вспоминаем те дни. Олимпийские игры - это величайшее испытание для любого спортсмена. На тех Играх я завоевал серебряную медаль, которую общенациональный лидер Гейдар Алиев оценил как золотую. Благодарю Национальный олимпийский комитет и всех присутствующих. Для меня большая честь спустя 30 лет вновь встретиться с членами нашей олимпийской команды", - сказал Абдуллаев.

В рамках мероприятия был показан видеоролик, посвященный Олимпиаде-1996 в Атланте.

Затем спортсменам, представлявшим Азербайджан на Играх, были вручены памятные подарки от Национального олимпийского комитета.

Гости вечера также увидели специальный видеоролик с архивными фотографиями, оживленными с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, была представлена презентация "Олимпийский путь Азербайджана", в которой отражены достижения страны на летних Олимпийских играх - от Атланты-1996 до Парижа-2024.

После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой.

Отметим, что Олимпиада-1996 в Атланте занимает особое место в истории азербайджанского спорта. Именно тогда Азербайджан впервые выступил на Олимпийских играх как независимое государство, положив начало будущим олимпийским успехам.