Фарид Гаибов объяснил, почему Баку стал мировой спортивной столицей

Статус мировой спортивной столицы не был подарен Баку, а стал результатом многолетней работы.

"То, что Баку был выбран мировой спортивной столицей, не было преподнесено нам в качестве подарка. Это результат работы, проводившейся на протяжении многих лет. Азербайджан понимает, насколько важно проводить соревнования для развития и популяризации спорта", - цитирует министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова АЗЕРТАДЖ.

Министр напомнил, что в первой половине года в стране состоялось множество международных соревнований.

"Во второй половине года этот процесс продолжится. Как я уже отмечал, состоятся чемпионаты мира и Европы, Кубки мира и другие международные турниры по различным видам спорта. Кроме того, в следующем году чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет будет организован в Азербайджане и Узбекистане. Также ожидается проведение в Азербайджане глобального спортивного мероприятия SportAccord. Это не просто соревнование, а одно из крупнейших событий спортивного мира. В нем участвуют руководители международных федераций и Международного олимпийского комитета, проводятся различные встречи, заседания и выставки".

По словам Гаибова, организация многих международных турниров в Азербайджане уже стала традицией.

"Кубки мира и соревнования серии Гран-при ряда федераций на протяжении многих лет проводятся в Азербайджане и заняли свое место в международном календаре. Зарубежные представители уже знают, что ежегодно в Азербайджане проходят международные турниры по различным видам спорта".