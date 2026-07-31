31 Июля 2026
RU

Фарид Гаибов объяснил, почему Баку стал мировой спортивной столицей

Другое
Новости
31 Июля 2026 14:21
11
Фарид Гаибов объяснил, почему Баку стал мировой спортивной столицей

Статус мировой спортивной столицы не был подарен Баку, а стал результатом многолетней работы.

"То, что Баку был выбран мировой спортивной столицей, не было преподнесено нам в качестве подарка. Это результат работы, проводившейся на протяжении многих лет. Азербайджан понимает, насколько важно проводить соревнования для развития и популяризации спорта", - цитирует министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова АЗЕРТАДЖ.

Министр напомнил, что в первой половине года в стране состоялось множество международных соревнований.

"Во второй половине года этот процесс продолжится. Как я уже отмечал, состоятся чемпионаты мира и Европы, Кубки мира и другие международные турниры по различным видам спорта. Кроме того, в следующем году чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет будет организован в Азербайджане и Узбекистане. Также ожидается проведение в Азербайджане глобального спортивного мероприятия SportAccord. Это не просто соревнование, а одно из крупнейших событий спортивного мира. В нем участвуют руководители международных федераций и Международного олимпийского комитета, проводятся различные встречи, заседания и выставки".

По словам Гаибова, организация многих международных турниров в Азербайджане уже стала традицией.

"Кубки мира и соревнования серии Гран-при ряда федераций на протяжении многих лет проводятся в Азербайджане и заняли свое место в международном календаре. Зарубежные представители уже знают, что ежегодно в Азербайджане проходят международные турниры по различным видам спорта".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Издана книга, посвященная 30-летию Летних Олимпийских игр в Атланте-1996
04:30
Другое

Издана книга, посвященная 30-летию Летних Олимпийских игр в Атланте-1996

Книга подготовлена по инициативе Национального олимпийского комитета
Фарид Гаибов посетил официальный магазин спортивной формы национальных сборных - ФОТО
30 Июля 19:38
Другое

Фарид Гаибов посетил официальный магазин спортивной формы национальных сборных - ФОТО

Магазин расположен напротив Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова
Фарид Гаибов выступил на международном спортивном саммите в Астане
30 Июля 11:48
Другое

Фарид Гаибов выступил на международном спортивном саммите в Астане - ФОТО

Министр также провел двусторонние встречи с казахстанским и узбекским коллегами
Фарид Гаибов участвует в международном саммите по фиджитал-спорту
29 Июля 14:25
Другое

Фарид Гаибов участвует в международном саммите по фиджитал-спорту

В Астане обсуждают цифровые технологии, инновации и сотрудничество в спортивной индустрии

Сборная Азербайджана по сумо начала сборы в Японии
28 Июля 17:56
Другое

Сборная Азербайджана по сумо начала сборы в Японии

Команда готовится к чемпионату мира, который пройдет в Баку в октябре
AMADA определила новые направления сотрудничества с CASPIA - ФОТО
28 Июля 13:52
Другое

AMADA определила новые направления сотрудничества с CASPIA - ФОТО

Стороны намерены совместно продвигать ценности чистого спорта

Самое читаемое

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?