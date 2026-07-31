Издана книга, посвященная 30-летию Летних Олимпийских игр в Атланте-1996

По инициативе Национального олимпийского комитета издана книга, посвященная участию независимого Азербайджана в Олимпийском движении и 30-летнему юбилею Летних Олимпийских игр в Атланте-1996.

Как сообщает İdman.Biz, книга под названием "Летние Олимпийские игры в Атланте — 30 лет" специально посвящена этим играм и содержит подробные аналитические материалы.

На 104 страницах издания представлены Распоряжение общенационального лидера Гейдара Алиева о подготовке к Летним Олимпийским играм 1996 года в Атланте, а также его выступления на церемониях проводов и встречи делегации, принимавшей участие в Олимпиаде.

В книге "Летние Олимпийские игры в Атланте — 30 лет" отражена подробная информация о XXVI Летних Олимпийских играх. Основную часть издания составляют результаты 23 атлетов, представлявших нашу страну на этой Олимпиаде.

В издании, подготовленном по инициативе НОК, большой интерес у читателей вызовут интервью и воспоминания участников национальной сборной. В книгу также вошел ряд эксклюзивных фотографий, сделанных во время Летних Олимпийских игр в Атланте 1996 года.

Это издание, рассказывающее об Олимпиаде в Атланте, которая считается первой золотой страницей в истории Олимпийского движения независимого Азербайджана, безусловно, имеет особое значение для спортивной истории нашей страны.