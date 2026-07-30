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Фарид Гаибов посетил официальный магазин спортивной формы национальных сборных - ФОТО

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30 Июля 2026 19:38
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Фарид Гаибов посетил официальный магазин спортивной формы национальных сборных - ФОТО

30 июля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил официальный магазин по продаже единой спортивной формы национальных сборных и ознакомился с представленной продукцией.

Как сообщает İdman.Biz, министру Фариду Гаибову была предоставлена информация о новосозданном магазине.

В магазине представлен широкий ассортимент спортивной одежды, аксессуаров и сумок для национальных сборных на любой сезон. Покупатели могут приобрести форму и другую продукцию национальных команд, а также различных клубов.

Отметим, что магазин расположен напротив Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

İdman.Biz
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