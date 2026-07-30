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Фарид Гаибов выступил на международном спортивном саммите в Астане - ФОТО

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30 Июля 2026 11:48
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Фарид Гаибов выступил на международном спортивном саммите в Астане

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов 29 июля посетил столицу Казахстана Астану.

Как сообщает İdman.Biz, глава ведомства принял участие в международном спортивном саммите Phygital Sports Summit Astana 2026, состоявшемся в Международном центре искусственного интеллекта Alem.AI.

В рамках саммита Фарид Гаибов выступил на сессии "Формирование будущего фиджитал-спорта: государство, политика и глобальное лидерство".

После завершения мероприятия участники посетили официальную церемонию открытия "Игр будущего". На ней также присутствовали президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В ходе визита Фарид Гаибов провел двусторонние встречи с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым и министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Глава ведомства также посетил штаб-квартиру Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Во время визита состоялась встреча с молодыми людьми, которые в течение последних двух лет активно участвовали в качестве волонтеров и отличились на мероприятиях, организованных в Азербайджане в рамках деятельности Молодежного совета СВМДА в период председательства страны в организации.

Участникам встречи представили подробную информацию о деятельности Секретариата СВМДА, основных направлениях работы организации и возможностях построения карьеры в международных структурах.

Фарид Гаибов также встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии сотрудничества в молодежной сфере и перспективах его дальнейшего развития.

İdman.Biz
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