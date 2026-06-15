В Баку вновь стартовал проект "Утренний спорт" - ФОТО/ВИДЕО

В рамках проекта "Утренний спорт" в бакинском парке Деде Горгуда состоялась очередная открытая тренировка.

Как сообщает İdman.Biz, занятие прошло под руководством профессиональных инструкторов по гимнастике.

Участники выполнили комплекс различных физических упражнений на свежем воздухе и начали день с активной тренировки.

Отметим, что с сегодняшнего дня проект "Утренний спорт" официально возобновил свою работу. В его рамках регулярные утренние занятия с участием профессиональных тренеров будут проходить в парке Деде Горгуда, парке Офицеров и Центральном парке Баку.

Желающие смогут присоединиться к программам по гимнастике, йоге и тайцзи, поддержать здоровый образ жизни и повысить уровень своей физической активности.