В Горанбое состоялся финал 29-й военно-спортивной игры "Шахин" – ФОТО

Финальный этап 29-й военно-спортивной игры "Шахин", посвященной Дню национального спасения, в этом году прошел в Горанбойском районе, который носит статус "Молодежной столицы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Горанбойского района Магеррам Гулиев, ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Умудвар Гулиев, а также представители других государственных структур.

Перед началом соревнований участники посетили Аллею шехидов. Затем в сопровождении военного оркестра состоялось шествие с государственным флагом к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

После официальной церемонии открытия стартовали состязания. В финале военно-спортивной игры "Шахин", организованной Министерством молодежи и спорта при поддержке Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства науки и образования, а также Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, приняли участие 14 команд учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ.

Участники соревновались в строевой подготовке, снаряжении и разряжении магазина патронами, разборке и сборке автомата, физической подготовке, преодолении полосы препятствий, стрельбе из винтовки по мишеням, гражданской обороне, установке палатки и интеллектуальном конкурсе.

После показательного выступления подразделения специального назначения Министерства обороны состоялась церемония награждения. Победителем стала команда Бинагадинского района Баку, второе место заняла команда Низаминского района столицы, а третье - сборная Исмаиллинского района.

Мероприятие завершилось концертной программой, посвященной Дню национального спасения, и праздничным салютом.