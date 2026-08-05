Фарид Гаибов: "В прошлом месяце мы завоевали 206 медалей на международных соревнованиях"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал о результатах, достигнутых в прошлом месяце в сфере спорта и молодежной политики.

Как сообщает İdman.Biz, глава ведомства отметил это в своих традиционных заметках "Точка зрения министра".

"206 медалей, завоеванных в прошлом месяце на международных соревнованиях, стали очередным подтверждением упорства наших спортсменов и системной работы. В то же время увеличение до 26 числа спортивных зон, введенных в эксплуатацию в рамках проекта "Здоровый квартал", а также приближение к 40 количества молодежных лагерей, организованных по различным направлениям, свидетельствуют о расширении охвата молодежной и спортивной политики", — подчеркнул Гаибов.

Министр заявил, что, хотя в современном мире потребности, ресурсы, навыки и глобальные тенденции постоянно меняются, человеческий капитал и могущество Азербайджана остаются неизменными.

"Новые вызовы — характерная черта нашего времени. Потребности, ресурсы, навыки, глобальные тенденции — все это не постоянные данные, а переменные величины. Неизменными остаются человеческий капитал и могущество Азербайджана. Прошлый месяц еще раз показал, что защита физического и духовного здоровья молодого поколения в соответствии с современными вызовами является одним из важнейших вопросов нашей повестки", — отметил министр.

Гаибов подчеркнул значение проекта "Здоровый квартал" с точки зрения популяризации спорта и расширения возможностей населения заниматься им.

"Увеличение до 26 числа спортивных зон, введенных в эксплуатацию в рамках проекта "Здоровый двор", реализуемого в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, является важным показателем на пути к массовости спорта. Эта инфраструктура, приближая спорт непосредственно к месту проживания людей, служит формированию в обществе новой спортивной ценности. Последовательно проводимая работа повышает интерес населения к спорту, обеспечивает его доступность и в наших регионах, превращает привычки здорового образа жизни в традицию", — заявил он.

Фарид Гаибов отметил, что наряду с результатами, достигнутыми на международной арене, главной целью является формирование здорового, физически сильного, образованного, инициативного и социально ответственного молодого поколения.

"Цель этой деятельности заключается не только в нынешних победах, но и в формировании в долгосрочной перспективе образованного и инициативного молодого поколения, приверженного национальным ценностям. Наша главная цель — воспитать здорового, физически сильного и социально ответственного гражданина, живущего в инклюзивном обществе. Этим молодым людям присущи спортивная дисциплина, сила и непоколебимость. Одновременно у них формируются общественное сознание, творческий подход, инновационное мышление и бесценный дух волонтерства", — добавил министр.

Он подчеркнул, что организуемые в течение года молодежные лагеря отошли от традиционного формата отдыха и превратились в среду неформального обучения, охватывающую широкий круг направлений.

"Лагеря, которые мы организуем на протяжении всего года, отходят от традиционного формата отдыха и создают среду неформального обучения, отвечающую широкому спектру интересов молодежи. Число лагерей, организованных по различным направлениям — от современной авиации до джаза, от градостроительства до дипломатии, от кибербезопасности и обеспечения инклюзивности до военной подготовки, навыков выживания и цифровых знаний, — приближается к 40", — сообщил Гаибов.

Министр также затронул работу, проводимую для сохранения национальных ценностей и укрепления связи молодежи с этим наследием.

"V Национальный фестиваль яйлагов, проведенный в Гейгеле, входит в число инициатив, которые сохраняют наши традиции, национальные виды спорта и приобщают молодежь к этому наследию. Здесь органично сочетаются история, культура, туризм и творчество. Подобные мероприятия играют важную роль в передаче богатого культурного наследия нашего народа будущим поколениям.

26 июля Министерству молодежи и спорта исполнилось 32 года. На этот раз ведомство отметило знаменательную дату Фестивалем аэрокосмического моделирования в Физули. Традиция успешного проведения крупных соревнований продолжилась организацией чемпионата мира по борьбе в Баку — "Спортивной столице мира", — подчеркнул министр.

Фарид Гаибов заявил, что сотрудничество с международными партнерами также служит расширению глобальных связей Азербайджана в сфере молодежи и спорта.

По словам министра, в течение месяца состоялись встречи со специальным посланником генерального секретаря ООН Жаном Тодтом, генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, директором ЮНЕСКО по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино, а также с представителями профильных структур Узбекистана, Казахстана, России и Турции.

"Эти контакты еще раз показывают, что в современном мире устойчивое развитие основывается не только на внутреннем потенциале, но и на эффективных партнерских отношениях, опирающихся на взаимное доверие", — отметил Гаибов.

Министр заявил, что реализованные мероприятия наглядно демонстрируют потенциал развития сферы молодежи и спорта.

"Расширяющиеся партнерские связи и реализуемые новые инициативы создают основу для устойчивости успехов, достигнутых в этом направлении. Мы верим, что инициативы нашей молодежи и успехи наших спортсменов и впредь будут вносить ценный вклад в развитие страны", — подытожил министр.