Тяжелая авария на Ралли Финляндии: экипаж госпитализирован - ВИДЕО

Французский раллист Артур Пеламург попал в тяжелую аварию на этапе чемпионата мира по ралли в Финляндии.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел на 14-м специальном участке протяженностью 16,44 км.

Автомобиль Hyundai i20 N Rally2 под номером 32, которым управлял Пеламург, вылетел с трассы и врезался в дерево. От сильного удара дерево было повалено, а машина несколько раз перевернулась.

После аварии Артур Пеламург и его штурман Бастьен Пуже были доставлены в больницу на автомобиле скорой помощи. Сообщается, что оба спортсмена прошли дополнительное обследование и избежали серьезных травм.