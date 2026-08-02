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Посол Азербайджана посетил тренировку сборной по сумо в Японии - ФОТО

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2 Августа 2026 13:46
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Посол Азербайджана посетил тренировку сборной по сумо в Японии - ФОТО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов посетил тренировку сборной Азербайджана по сумо, которая продолжает учебно-тренировочный сбор в Университете Нихон в Японии.

Как сообщает İdman.Biz, дипломат ознакомился с тренировочным процессом и встретился с членами национальной команды.

Фарид Талыбов пожелал спортсменам удачи на чемпионате мира по сумо, который пройдет в Азербайджане 17-18 октября. Посол выразил уверенность, что сборная добьется высоких результатов на турнире.

İdman.Biz
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