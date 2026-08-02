Фитнес-тренер погиб, пытаясь остановить семейный конфликт - ФОТО

В Геранбое 33-летний фитнес-тренер Эльвин Асланов погиб в результате ножевого ранения, полученного во время семейного конфликта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на gencexeber.az, трагедия произошла, когда Эльвин Асланов попытался вмешаться в ссору между своими родителями.

По словам дяди погибшего Рамиза Сулейманова, конфликт между отцом и сыном возник из-за долга в размере 1500 манатов. По его утверждению, Шахин Асланов избил супругу, так как не смог вернуть деньги, которые ранее одолжил сыну. В этот момент Эльвин Асланов попытался разнять родителей, однако получил ножевое ранение в область сердца.

Подозреваемый в совершении преступления Шахин Асланов был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту прокуратура Геранбойского района проводит расследование.

Отметим, что Эльвин Асланов руководил спортивным залом в Геранбое и работал фитнес-тренером.