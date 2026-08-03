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Фарид Гаибов встретился с добившимися успеха на международных соревнованиях спортсменами - ФОТО

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Новости
3 Августа 2026 16:51
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Фарид Гаибов встретился с добившимися успеха на международных соревнованиях спортсменами

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими страну на международных соревнованиях в июле.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоялось 3 августа в Азербайджанской академии спорта.

Встреча началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем был показан видеоролик, посвященный достижениям спортсменов страны на международной арене за минувший месяц.

Гаибов поздравил спортсменов с высокими результатами и пожелал им успехов на предстоящих соревнованиях.

Представители различных видов спорта рассказали о международных турнирах, в которых приняли участие, и завоеванных медалях.

В завершение министр поблагодарил спортсменов за высокие результаты и пожелал им новых побед.

İdman.Biz
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